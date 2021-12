Silvester in Augsburg: Was Sie zum Jahreswechsel wissen müssen

30.12.2021 ( vor 9 Stunden )



Einkaufen, Feiern, Notdienste: Was Sie zum Einkaufen, Feiern, Notdienste: Was Sie zum Jahreswechsel in Augsburg wissen müssen - und warum in der Gastronomie eine Besonderheit gilt. 👓 Vollständige Meldung