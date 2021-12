30.12.2021 ( vor 3 Stunden )



Die Corona-Lage in Schleswig-Holstein verschärft sich weiter: Die Sieben-Tage-Inzidenz übersprang am Donnerstag die Marke von 200. Die Zahl der registrierten Die Corona-Lage in Schleswig-Holstein verschärft sich weiter: Die Sieben-Tage-Inzidenz übersprang am Donnerstag die Marke von 200. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus stieg erneut auf nun 1675 (Stand: 18.47 Uhr). Am Vortag lag dieser Wert bei 1451 Fällen, am Dienstag waren 👓 Vollständige Meldung