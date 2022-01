08.01.2022 ( vor 5 Stunden )



Bielefeld (dpa) - Rund 1500 Menschen haben laut Polizei am Freitag in Bielefeld gegen die staatlichen Corona- Bielefeld (dpa) - Rund 1500 Menschen haben laut Polizei am Freitag in Bielefeld gegen die staatlichen Corona- Maßnahmen protestiert. Es habe eine angezeigte Versammlung mit rund 750 Teilnehmern gegeben und eine nicht angezeigte mit etwa ebenso vielen Menschen, teilte die Polizei am Abend mit. An der 👓 Vollständige Meldung