Berlin (dpa) - Steffen Baumgart rückte erleichtert seine Schiebermütze zurecht und reckte vor der spärlich besetzten Tribüne die Finger in die Höhe. Cool, cooler, Köln. Enorm effektiv hat der 1. FC Köln seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt und nach dem 3:1 (2:0) bei Hertha BSC