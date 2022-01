11.01.2022 ( vor 3 Stunden )



Berlinerinnen und Berliner müssen auch in diesem Jahr wieder auf den Berlinerinnen und Berliner müssen auch in diesem Jahr wieder auf den Karneval der Kulturen verzichten. Grund für die bereits dritte Absage ist erneut Corona. Für 2023 gibt es jedoch Hoffnung. Der Berliner Karneval der Kulturen fällt auch in diesem Jahr wegen der Pandemie aus. Normalerweise feiern d 👓 Vollständige Meldung