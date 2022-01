12.01.2022 ( vor 5 Stunden )



Feies ist neuer DFB-Stützpunktkoordinator in Hamburg. Wie der Hamburger Fußball-Verband (HFV) dazu am Mittwoch mitteilte, hat der 42-Jährige die Nachfolge von Fabian Seeger angetreten, der seit Jahresbeginn beim Zweitligisten FC St. Pauli die Leitung des dortigen Nachwuchsleistungszentrums übe Peter Feies ist neuer DFB-Stützpunktkoordinator in Hamburg. Wie der Hamburger Fußball-Verband (HFV) dazu am Mittwoch mitteilte, hat der 42-Jährige die Nachfolge von Fabian Seeger angetreten, der seit Jahresbeginn beim Zweitligisten FC St. Pauli die Leitung des dortigen Nachwuchsleistungszentrums übe 👓 Vollständige Meldung