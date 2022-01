13.01.2022 ( vor 3 Tagen )



Er raste über eine Verkehrsinsel, rammte einen Betonpfosten und fuhr durch ein Brückengeländer: In München hat ein betrunkener Mann einen schweren Unfall verursacht – mit stundenlangen Staus als Folge. Ein Auto ist mehrere Meter in eine Tunneleinfahrt auf den Mittleren Ring in München gestürzt.