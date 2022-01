Eigentlich schien alles in bester Ordnung. Schließlich war der BVB beim 5:1 gegen Freiburg wie ein Titelaspirant aufgetreten. Doch der zweifache Torschütze...

Nach dem hart erkämpften Sieg in Frankfurt zeigt Borussia Dortmund auch gegen Freiburg eine starke Vorstellung. Den Rückstand auf die Bayern verkürzte der BVB...

Zweimal Meunier, zweimal Haaland: Der BVB gewinnt 5:1 gegen Freiburg - und setzt damit den FC Bayern an der Tabellenspitze unter Druck.