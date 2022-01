17.01.2022 ( vor 2 Stunden )



In Schleswig-Holstein sind am Sonntag 1701 Corona- In Schleswig-Holstein sind am Sonntag 1701 Corona- Neuinfektionen gemeldet worden - am Tag zuvor waren es 1551 und vor einer Woche 764. Dies geht aus den Daten der Landesmeldestelle in Kiel hervor. Die Zahl der binnen einer Woche gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner betrug 665, 6 nach 659, 6 👓 Vollständige Meldung