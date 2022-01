Hamburgerjung 💙💙💙 RT @BILD: Heftige Forderung - Sachsen-Anhalt-CDU will „Das Erste“ abschaffen https://t.co/nF7yBR3Jq8 vor 1 Sekunde mk4058 RT @sternde: ARD-Hauptprogramm: CDU-Sachsen-Anhalt will "Das Erste" in seiner jetzigen Form abschaffen https://t.co/FJYKZRT632 vor 4 Sekunden Ali Baş Inspiriert von den Angriffen des rechtskonservativen, britischen Skandal-Premiers #BorisJohnson auf #BBC und #OERR:… https://t.co/WIoINDbYc5 vor 22 Sekunden Sebastian RT @sixtus: Und warum will die #CDU in Sachsen-Anhalt den Öffentlich-Rechtlichen das Programm "das Erste" stillegen? Weil dort z.B. zu weni… vor 52 Sekunden Seppo RT @EichlerHagen: Sachsen-Anhalts CDU gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nächste Runde: Die Landtagsfraktion hat heute beschlossen,… vor 2 Minuten John Mitchell RT @sternde: ARD-Hauptprogramm: CDU-Sachsen-Anhalt will "Das Erste" in seiner jetzigen Form abschaffen https://t.co/FJYKZRT632 vor 2 Minuten