20.01.2022 ( vor 1 Stunde )

Vier Wochen nach ihrem 104:82-Heimerfolg treffen die Hamburg Towers in der Basketball-Bundesliga erneut auf die Jobstairs Gießen 46ers. Dabei geht der aktuelle Siebten am Samstag (20.30 Uhr) als Favorit in die Partie beim Tabellenvorletzten. Die Gastgeber haben acht Partien in Serie verloren, hatten