21.01.2022 ( vor 1 Stunde )



Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen legt unaufhaltsam weiter zu. Die Zahl der Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen legt unaufhaltsam weiter zu. Die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche stieg nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Freitag auf 571, 2 - nach 512, 3 am Vortag. Insgesamt 11 332 Neuinfektionen wurden registriert, zehn Menschen s 👓 Vollständige Meldung