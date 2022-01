22.01.2022 ( vor 7 Stunden )



Zum Start ins Wochenende sind weite Teile des Erzgebirges und Vogtlandes mit Neuschnee eingedeckt worden. Luftmassen aus Nordwest hätten es in der Nacht zu Samstag vor allem in den Kammlagen des Erzgebirges schneien lassen, sagte Meteorologe Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. I Zum Start ins Wochenende sind weite Teile des Erzgebirges und Vogtlandes mit Neuschnee eingedeckt worden. Luftmassen aus Nordwest hätten es in der Nacht zu Samstag vor allem in den Kammlagen des Erzgebirges schneien lassen, sagte Meteorologe Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. I 👓 Vollständige Meldung