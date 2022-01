23.01.2022 ( vor 1 Stunde )



Berlin (dpa) - Aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen und die geplante Impfpflicht sind am Samstag erneut Tausende Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen. Vielerorts stellten sich ihnen Gegendemonstranten entgegen. Dabei blieb es weitgehend friedlich. In Erfurt setzte die Polizei Pfefferspr Berlin (dpa) - Aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen und die geplante Impfpflicht sind am Samstag erneut Tausende Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen. Vielerorts stellten sich ihnen Gegendemonstranten entgegen. Dabei blieb es weitgehend friedlich. In Erfurt setzte die Polizei Pfefferspr 👓 Vollständige Meldung