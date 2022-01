Heike Neumann RT @Tagesspiegel: In Berlins Krankenhäusern gibt es auf den Stationen immer mehr #Corona-Fälle – weil die Kliniken ihre Patienten routinege… vor 11 Stunden Tagesspiegel Leute RT @Tagesspiegel: In Berlins Krankenhäusern gibt es auf den Stationen immer mehr #Corona-Fälle – weil die Kliniken ihre Patienten routinege… vor 15 Stunden Angelina Stone 🌳 RT @Tagesspiegel: In Berlins Krankenhäusern gibt es auf den Stationen immer mehr #Corona-Fälle – weil die Kliniken ihre Patienten routinege… vor 16 Stunden Tagesspiegel In Berlins Krankenhäusern gibt es auf den Stationen immer mehr #Corona-Fälle – weil die Kliniken ihre Patienten rou… https://t.co/ChcP2NtYlU vor 16 Stunden Ueberschriften Berliner Kliniken versorgen fast 1000 Corona-Fälle https://t.co/naCCWwE0AR vor 16 Stunden