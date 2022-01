Berlin (dpa) - Erstmals in der Corona-Pandemie sind binnen eines Tages mehr als 150.000 Neuinfektionen an das Robert Koch-Institut übermittelt worden. Die...

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein fast bei 945 Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein hat mit 944, 3 am Montag im Vergleich zu den Vortagen einen neuen Höchststand erreicht. Am Sonntag hatte die Zahl...

t-online.de vor 2 Tagen - Politik