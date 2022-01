Naunynstr.55,54,54a RT @sevimaydinAGH: Berlin, Hamburg und München starten gemeinsam eine neue Initiative zum Vorkaufsrecht. Das ist wichtig und notwendig. Ich… vor 38 Minuten Sevim Aydin Berlin, Hamburg und München starten gemeinsam eine neue Initiative zum Vorkaufsrecht. Das ist wichtig und notwendig… https://t.co/xBtbw8lUic vor 1 Stunde Tagesspiegel #Berlin, Hamburg und München wollen gemeinsam das gemeindliche #Vorkaufsrecht stärken und so Bewohner besser vor Ve… https://t.co/z3XAQ2drzp vor 3 Stunden H.Z @kleincrime @DGUV Und bitte die Frage aufnehmen, wer überhaupt noch PCR Tests machen darf. Mein Vorschlag: ein PCR… https://t.co/fz94ubDFf2 vor 1 Tag NicoLAS VEGAS @lou_jbara Jap, so machen wir das hier in Deutschland. Beschneidung in München, Nippelpircing in Hamburg und was ma… https://t.co/zMbIkx9bq0 vor 3 Tagen Husen @jenshoffmann Naja, eigentlich würden Transrapidstrecken nur hier Sinn machen, oder? Hamburg-Berlin, Berlin-München… https://t.co/AHdGxR4P3u vor 4 Tagen