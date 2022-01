Zwei Schlagzeilen Schulschwänzen in Portugal: Geht Corona-Zeiten Hunderte schief? vor 2 Stunden Birgit Lissowsky RT @DerNiederbayer: Bayern verhängt inzwischen Bußgelder von bis zu 1000 Euro, wenn Kinder wegen Corona die Schulpflicht verletzen. Das gil… vor 2 Stunden Jack RT @DerNiederbayer: Bayern verhängt inzwischen Bußgelder von bis zu 1000 Euro, wenn Kinder wegen Corona die Schulpflicht verletzen. Das gil… vor 2 Stunden 123 INFO DEUTSCHLAND Coronavirus-Newsblog für Bayern: Schulschwänzen in Corona-Zeiten: Hunderte Bußgeldverfahren im Freistaat #123INFO https://t.co/2HHfSVcD25 vor 3 Stunden Klaus-D. Sedlacek Coronavirus-Newsblog für Bayern: Schulschwänzen in Corona-Zeiten: Hunderte Bußgeldverfahren im Freistaat https://t.co/E8VhCgaOTT vor 3 Stunden Klaus-D. Sedlacek Coronavirus-Newsblog für Bayern: Schulschwänzen in Corona-Zeiten: Hunderte Bußgeldverfahren anhängig https://t.co/MIy2we4S0h vor 3 Stunden