02.02.2022 ( vor 19 Stunden )



Ein Subtyp der Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich in einigen Ländern rasch aus. Auch in Deutschland sind erste Fälle bestätigt. Ein Überblick, was BA.2 vom Omikron-Urtyp unterscheidet. Weltweit dominiert die Omikron-Variante BA.1, allerdings ist in immer mehr Ländern der Subtyp BA.2 auf Ein Subtyp der Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich in einigen Ländern rasch aus. Auch in Deutschland sind erste Fälle bestätigt. Ein Überblick, was BA.2 vom Omikron-Urtyp unterscheidet. Weltweit dominiert die Omikron-Variante BA.1, allerdings ist in immer mehr Ländern der Subtyp BA.2 auf 👓 Vollständige Meldung