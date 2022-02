03.02.2022 ( vor 7 Stunden )



In Nordrhein-Westfalen sind im Jahr 2020 fast 52.000 Menschen (51 917) an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Das waren 1, 8 Prozent weniger als 2019, aber 2, 7 Prozent mehr als 2010, wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Donnerstag anlässlich des Weltkrebstages (Freitag) mitteilte. An de 👓 Vollständige Meldung