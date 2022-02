06.02.2022 ( vor 15 Stunden )



(dpa) - Marco Reus, Kapitän des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, will Erling Dortmund (dpa) - Marco Reus, Kapitän des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, will Erling Haaland in der Mannschaft des Tabellenzweiten halten. Falls der 21 Jahre alte Norweger ihn um Rat fragen würde, würde er sagen: "Bleib bei uns, hier hast du alles, was du benötigst, um dich weiterzuentwicke 👓 Vollständige Meldung