06.02.2022 ( vor 6 Stunden )



Berlin (dpa) - Die Kritik am Engagement des früheren SPD-Kanzlers Berlin (dpa) - Die Kritik am Engagement des früheren SPD-Kanzlers Gerhard Schröder für russische Gasgeschäfte reißt nicht ab. Nach FDP und CSU fordert auch der Steuerzahlerbund Konsequenzen für die dem 77-Jährigen als Altkanzler zustehende Ausstattung. "Ich appelliere an Herrn Schröder, auf sein sta 👓 Vollständige Meldung