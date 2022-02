Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 14 Stunden



Söder prescht wieder vor: Keine Impfpflicht in der Pflege am 15. März in Bayern 01:14 In Bayern ist die Impfpflicht im Gesundheitswesen und in der Pflege ausgesetzt - wie lange steht noch nicht fest. Es hagelt Kritik an Markus Söder.