pageswebs Polizistenmord in Kusel : Andreas S. durfte keine Waffen besitzen https://t.co/wH0fNUWg9X vor 1 Stunde pageswebs Polizistenmord in Kusel : Andreas S. durfte keine Waffen besitzen https://t.co/rioDhD9Ubn vor 8 Stunden Tom-Hendrik Behrends Getötete Polizisten in Rheinland-Pfalz: Verdächtiger Andreas S. durfte keine Waffen besitzen. https://t.co/N2P7zeDPQd vor 8 Stunden im Auftrag von Miss Jacqueline Wer hat da wohl versäumt ordentlich zu kontrollieren, ob er nach Ablauf seiner Berechtigung noch Waffen hat? Macht… https://t.co/IOkfHsV7Vq vor 9 Stunden Monika Schäfer Kusel: Verdächtiger Andreas S. durfte keine Waffen besitzen - DER SPIEGEL https://t.co/llxJWETG99 vor 10 Stunden Claus Lochbihler RT @DerMestermann: Fünf Kurzwaffen, ein Repetiergewehr, zehn weitere Langwaffen, eine Armbrust sowie drei Schalldämpfer und Munition mit Na… vor 10 Stunden