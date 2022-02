08.02.2022 ( vor 4 Stunden )

Ein junger Autofahrer wollte sich in Ulm einer Polizeikontrolle entziehen und hat sich bei der Flucht mit seinem Wagen mehrfach überschlagen. Selbst nach dem Unfall setzte er seine Flucht zu Fuß fort und entkam, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte. Zunächst hatten ihn Polizisten in de