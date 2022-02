Der Januar war in Niedersachsen, Bremen und Hamburg ungewöhnlich mild und bewölkt. In den vergangenen Tagen gab es zudem starke Regenfälle. Was kann man gegen...

Wolken und gebietsweise Wind in Niedersachsen Das Wetter in Niedersachsen wird am Mittwoch stark bewölkt und teils windig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist an der Nordsee und auf den...

t-online.de vor 3 Tagen - Deutschland