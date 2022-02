10.02.2022 ( vor 13 Stunden )

Einen Tag vor seinem 93. Geburtstag ist am Dienstag in Mainz der Fastnachter Joe Ludwig gestorben, der mit Auftritten im Fernsehen weit über die Karnevalshochburg am Rhein bekannt wurde. "Er war eine sehr große Persönlichkeit mit einem umfassenden und energiereichen Geist", sagte am Donnerstag Steph