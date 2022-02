Baerbock in Yad Vashem: "Schmerz ist kaum zu ertragen"

10.02.2022 ( vor 7 Stunden )

Die Außenministerin zeigt sich in Israel tief bewegt, in der Holocaust-Gedenkstätte scheint sie den Tränen nah. Israels Sicherheit bleibe auch unter der neuen Regierung deutsche Staatsräson, betont sie. Außenministerin Annalena Baerbock hat in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem der von Nazi-Deutschland ermordeten sechs Millionen Jüdinnen und Juden gedacht und zum entschlossenen Kampf gegen...