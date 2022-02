Coburg (dpa) - Eine Hausverkäuferin muss nicht darauf hinweisen, wenn in der Immobilie ein Verbrechen geschehen ist. Das hat das Landgericht Coburg in einem am...

Eine Hausverkäuferin muss nicht darauf hinweisen, wenn in der Immobilie ein Verbrechen geschehen ist.

Laut EuGH muss Polen den Tagebau in Turow beenden. Weil sich die nationalkonservative Regierung in Warschau nicht an das Urteil hält, geht die EU-Komission...

Sicherheit ist nicht selbstverständlich – die Polizei verdient Wertschätzung Der Mord an den beiden Polizisten in Rheinland-Pfalz erschüttert die Nation. Gewalt gegen Polizeibeamte nicht auch in Bayern stetig zu. Das muss sich ändern.

Augsburger Allgemeine vor 1 Woche - Deutschland