12.02.2022 ( vor 4 Stunden )



Das Formhoch beim Hamburger SV in der 2. Fußballliga hält an. Die Norddeutschen bezwangen am Samstag den punktgleichen 1. FC Das Formhoch beim Hamburger SV in der 2. Fußballliga hält an. Die Norddeutschen bezwangen am Samstag den punktgleichen 1. FC Heidenheim mit 2:0 (0:0) und sind mit einem Zähler Rückstand dran an Aufstiegsfavorit Werder Bremen. Eine Woche zuvor hatten sie den damaligen Tabellenführer Darmstadt 98 mit 👓 Vollständige Meldung