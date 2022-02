13.02.2022 ( vor 22 Stunden )



In Weiden in der Oberpfalz kam es Samstagnacht und Sonntagmorgen zu einem Polizeieinsatz. Acht Menschen litten nach dem Besuch eines Lokals am Unteren Markt unter schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Ein Mann verstarb. 👓 Vollständige Meldung