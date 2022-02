Perkovic RT @BILD: „Ich kann #Putin nur warnen: Unterschätzen Sie nicht die Stärke der #Demokratie“, so #Bundespräsident #Steinmeier in seiner erste… vor 10 Minuten Маруся RT @schaefer_j: +++ #Steinmeier: „Ich kann Präsident #Putin nur warnen: Unterschätzen Sie nicht die Stärke der Demokratie!“ vor 10 Minuten Kofrie RT @just_IIIusion: Steinmeier warnt Putin "Unterschätzen Sie nicht die Stärke der Demokratie" Wenn Blinde von Farben reden 🤡 #Ukraine #Ste… vor 11 Minuten FoxTheMulder RT @BILD: „Ich kann #Putin nur warnen: Unterschätzen Sie nicht die Stärke der #Demokratie“, so #Bundespräsident #Steinmeier in seiner erste… vor 13 Minuten Solidarität #withUkraine🇺🇦 RT @BILD: „Ich kann #Putin nur warnen: Unterschätzen Sie nicht die Stärke der #Demokratie“, so #Bundespräsident #Steinmeier in seiner erste… vor 15 Minuten Jukka P.Seppälä RT @ConStelz: “Ich kann Präsident Putin nur warnen: Unterschätzen Sie nicht die Kraft der Demokratien! … Lösen Sie die Schlinge um den Hals… vor 25 Minuten