15.02.2022 ( vor 3 Tagen )



Wochenlang sind die Corona-Zahlen in Deutschland auf immer neue Rekordwerte angestiegen. Jetzt bewertet Gesundheitsminister Lauterbach die Lage neu. Alle Infos im Newsblog. Neigt sich die bislang schwerste Corona-Welle in Deutschland dem Ende entgegen? Nachdem die Infektionszahlen seit dem Jahreswec Wochenlang sind die Corona-Zahlen in Deutschland auf immer neue Rekordwerte angestiegen. Jetzt bewertet Gesundheitsminister Lauterbach die Lage neu. Alle Infos im Newsblog. Neigt sich die bislang schwerste Corona-Welle in Deutschland dem Ende entgegen? Nachdem die Infektionszahlen seit dem Jahreswec 👓 Vollständige Meldung