20.02.2022 ( vor 10 Stunden )



Auch zum Ende der Woche bleibt es in Berlin stürmisch. So schlimm wie in den Tagen zuvor wird es aber voraussichtlich nicht. Auch zum Ende der Woche bleibt es in Berlin stürmisch. So schlimm wie in den Tagen zuvor wird es aber voraussichtlich nicht. 👓 Vollständige Meldung