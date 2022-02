21.02.2022 ( vor 4 Stunden )



Auch in der Nacht zu Montag ging es in Nordrhein-Westfalen stürmisch weiter: Bei Auch in der Nacht zu Montag ging es in Nordrhein-Westfalen stürmisch weiter: Bei Dortmund deckte Sturm "Antonia" ein Dach ab, welches anschließend ein anderes Dach zerstörte. Durch das Sturmtief "Antonia" sind in Nordrhein-Westfalen Hausdächer, Autos und eine Busoberleitung zerstört worden. In Herde 👓 Vollständige Meldung