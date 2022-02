23.02.2022 ( vor 4 Stunden )



Das Hamburger Luxushotel "Vier Jahreszeiten" feiert am Donnerstag (24.2.) sein 125-jähriges Bestehen. In den kommenden Monaten seien verschiedene Aktionen geplant, sagt Hoteldirektor Ingo Peters. Im Mai werde es zum Beispiel eine Gala-Veranstaltung mit etwa 500 geladenen Gästen geben. Zudem strahlt Das Hamburger Luxushotel "Vier Jahreszeiten" feiert am Donnerstag (24.2.) sein 125-jähriges Bestehen. In den kommenden Monaten seien verschiedene Aktionen geplant, sagt Hoteldirektor Ingo Peters. Im Mai werde es zum Beispiel eine Gala-Veranstaltung mit etwa 500 geladenen Gästen geben. Zudem strahlt 👓 Vollständige Meldung