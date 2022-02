26.02.2022 ( vor 2 Stunden )



Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist unter die 700er-Marke gesunken. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der gemeldeten Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Samstag mit 686, 7 an - nach 747, 7 am Freitag und 1087, 9 vor einer Woche.