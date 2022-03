Zoo director RT @stephanpalagan: Atomkraftwerke in Deutschland wieder hochfahren als Reaktion darauf, dass Putin gerade Krieg führt, während Putin liter… vor 2 Stunden K.W. RT @stephanpalagan: Atomkraftwerke in Deutschland wieder hochfahren als Reaktion darauf, dass Putin gerade Krieg führt, während Putin liter… vor 3 Stunden Gnutiez https://t.co/SMUZtnWo1n fr hat eine Headline geändert. Edeka, Aldi und Lidl schmeißen Produkte wegen Ukraine-Krie… https://t.co/iJOcCS3yTc vor 5 Stunden HakunaMatata💉💉💉 RT @stephanpalagan: Atomkraftwerke in Deutschland wieder hochfahren als Reaktion darauf, dass Putin gerade Krieg führt, während Putin liter… vor 7 Stunden Tobias Pape RT @stephanpalagan: Atomkraftwerke in Deutschland wieder hochfahren als Reaktion darauf, dass Putin gerade Krieg führt, während Putin liter… vor 12 Stunden Skynet RT @stephanpalagan: Atomkraftwerke in Deutschland wieder hochfahren als Reaktion darauf, dass Putin gerade Krieg führt, während Putin liter… vor 13 Stunden