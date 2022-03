Manfred Ihbe 🔴 RT @WDRaktuell: Köln hat Geschichte geschrieben: Die Friedensdemo am Rosenmontag gegen den Krieg in der Ukraine war eine der größten Demos… vor 2 Stunden ThisWorldCouldBeABetterPlace RT @WDRaktuell: Köln hat Geschichte geschrieben: Die Friedensdemo am Rosenmontag gegen den Krieg in der Ukraine war eine der größten Demos… vor 2 Stunden Sauerland Ukraine-Konflikt: Köln: 250.000 Menschen bei Friedensdemo am Rosenmontag: Erwartet worden waren 30.000 Teilnehmer,… https://t.co/0zPG6Hd0Nl vor 2 Stunden Aydoğan Makascı RT @WDRaktuell: Köln hat Geschichte geschrieben: Die Friedensdemo am Rosenmontag gegen den Krieg in der Ukraine war eine der größten Demos… vor 2 Stunden Maykson Cardoso RT @RalphGoldmann: Die #Friedensdemo in #Köln hat begonnen. Viele Fahnen der 🇺🇦 sind zu sehen. „Wir zeigen Solidarität mit den Menschen in… vor 2 Stunden emiko sommer RT @WDRaktuell: Köln hat Geschichte geschrieben: Die Friedensdemo am Rosenmontag gegen den Krieg in der Ukraine war eine der größten Demos… vor 3 Stunden