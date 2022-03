Morgenpost/Berlin Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine kommen immer mehr Kriegsflüchtlinge in Berlin an. Bei aller Solidarität… https://t.co/8gYUpu3T8Z vor 2 Stunden Doris B RT @morgenpost: Ukraine-Flüchtlinge in Berlin - Giffey für bundesweite Hilfe https://t.co/xdUYkR2U0E https://t.co/oNoNnSUoBl vor 3 Stunden Berliner-Sonntagsblatt.de Ukraine-Flüchtlinge in Berlin - Giffey für bundesweite Hilfe https://t.co/F8QdAUuXs5 via @RedaktionNews vor 3 Stunden Berliner Morgenpost Ukraine-Flüchtlinge in Berlin - Giffey für bundesweite Hilfe https://t.co/xdUYkR2U0E https://t.co/oNoNnSUoBl vor 3 Stunden TAG24 NEWS Berlin #Ukraine-Flüchtlinge streben nach Berlin: Franziska Giffey will bundesweites Verteilungskonzept.… https://t.co/F0ymcNp7Td vor 4 Stunden Doris B RT @BERLINER_KURIER: Sozialsenatorin Katja Kipping hatte bereits angekündigt, eine „eigene Ankunftsstruktur“ für diese Menschen zu schaffen… vor 1 Tag