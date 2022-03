03.03.2022 ( vor 1 Stunde )



Berlin (dpa) - Das Robert Koch-Institut (RKI) hat nach mehrtägigem Rückgang nun wieder einen leichten Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstagmorgen mit 1174, 1 an. Am Vortag hatte der Wert bei 1171, 9