06.03.2022 ( vor 5 Stunden )

Mit dem neuen Fall "Propheteus" serviert das Team aus Münster einmal mehr, was es wirklich gut kann – und setzt dem noch eins obendrauf. Denn an Kuriositäten mangelt es dem neuen "Tatort" gewiss nicht. Das Ermittlerduo aus Münster muss beim Fall "Propheteus" so Einiges zusammen durchstehen. Erst wer