Wladimir Putin habe sich bei seinem Angriffskrieg auf die Ukraine verkalkuliert, sagt der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes. Nun könnte er in der Ukraine noch...

Die Ukraine angreifen? Putin ist doch nicht verrückt. So wurde oft argumentiert. Aber stimmt das noch? Aus Politik und Geheimdiensten gibt es unterschiedliche...

Nur ein Mann – und dennoch so mächtig, dass er die Welt in Atem hält. Wladimir Putin ist spätestens nach seiner Ukraine-Invasion für Millionen Menschen ein...