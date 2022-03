09.03.2022 ( vor 12 Stunden )



Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen ist auch am Mittwoch im Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen ist auch am Mittwoch im Saarland gestiegen. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 3.32 Uhr) erhöhte sich der Wert auf 1590, 3 nach 1511, 2 am Vortag. Es wurden 3224 Neuinfektionen registriert. Sechs weitere Menschen starben den Angaben zufolge mit 👓 Vollständige Meldung