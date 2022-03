Ukraine-Benefizkonzert in Paulskirche

13.03.2022 ( vor 1 Woche )



Mit einem Benefizkonzert haben die Stadt Frankfurt und das International Piano Forum Frankfurt ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine und für Frieden und Völkerverständigung gesetzt. In der Paulskirche traten dabei am Sonntag der ukrainische Pianist Alexei Gorlatch und der russische Pianist Serg 👓 Vollständige Meldung