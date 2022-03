19.03.2022 ( vor 1 Tag )



Passend zum Frühlingsanfang können sich die Menschen in Sachsen am Sonntag über viel Sonnenschein freuen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte, wird der Samstag noch etwas wechselhaft, bevor sich am Sonntag dann ein Hochdruckgebiet durch viel Sonne bemerkbar macht. Am Samstag kann es Passend zum Frühlingsanfang können sich die Menschen in Sachsen am Sonntag über viel Sonnenschein freuen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte, wird der Samstag noch etwas wechselhaft, bevor sich am Sonntag dann ein Hochdruckgebiet durch viel Sonne bemerkbar macht. Am Samstag kann es 👓 Vollständige Meldung