19.03.2022 ( vor 3 Stunden )



Ein letztlich nicht gegebenes Tor in der Bundesliga-Partie des FSV Ein letztlich nicht gegebenes Tor in der Bundesliga-Partie des FSV Mainz 05 gegen Arminia Bielefeld hat am Samstag Zweifel an der Torlinientechnik aufkommen lassen. Beim vermeintlichen Treffer von Moussa Niakhaté in der 15. Minute bekam Schiedsrichter Felix Zwayer den Bildern zufolge über seine Funk 👓 Vollständige Meldung