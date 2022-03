lilo start RT @morgenpost: Lehrer in Berlin werden wieder verbeamtet https://t.co/1abzoyzWXB https://t.co/NeMtdiBaPU vor 20 Minuten Zahlenfetischist RT @bzberlin: Lehrer in Berlin werden wieder verbeamtet https://t.co/2TitzCnHzN vor 29 Minuten Berliner Morgenpost Lehrer in Berlin werden wieder verbeamtet https://t.co/1abzoyzWXB https://t.co/NeMtdiBaPU vor 39 Minuten Berliner-Sonntagsblatt.de Lehrer in Berlin werden wieder verbeamtet https://t.co/q0TKIQ22FA via @RedaktionNews vor 56 Minuten Hans-Jürgen Kupka RT @Tagesspiegel: Lehrerinnen und Lehrer in Berlin werden wieder verbeamtet. Das beschloss der Senat am Dienstag. Bestehende und neue Lehrk… vor 1 Stunde Ueberschriften Fachkräftemangel: Lehrer in Berlin werden wieder verbeamtet https://t.co/2by3AfULHl vor 1 Stunde