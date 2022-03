23.03.2022 ( vor 20 Stunden )



Nürnberg (dpa) - Der Youtuber "Drachenlord" muss sich erneut in Nürnberg vor Gericht verantworten - und hofft in der Berufungsverhandlung eine Gefängnisstrafe noch einmal abwenden zu können. Im vergangenen Oktober hatte ihn das Amtsgericht wegen gefährlicher Körperverletzung und anderer Straftaten z Nürnberg (dpa) - Der Youtuber "Drachenlord" muss sich erneut in Nürnberg vor Gericht verantworten - und hofft in der Berufungsverhandlung eine Gefängnisstrafe noch einmal abwenden zu können. Im vergangenen Oktober hatte ihn das Amtsgericht wegen gefährlicher Körperverletzung und anderer Straftaten z 👓 Vollständige Meldung