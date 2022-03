Die WM in Katar beginnt jetzt

Stefan Hermanns RT @TspSport: Die Weltmeisterschaft in Katar beginnt im November? Falsch! Für Bundestrainer Hansi Flick bestreitet das @DFB_Team schon an d… vor 13 Stunden Tagesspiegel Sport Die Weltmeisterschaft in Katar beginnt im November? Falsch! Für Bundestrainer Hansi Flick bestreitet das @DFB_Team… https://t.co/tI0HvI68g9 vor 13 Stunden Petrovo_Kovać Ob es Taktik der #Gruenen war, den Ukraine-Krieg herbei zu holen? Jetzt werden Erdgas, Heizöl und Benzin richtig te… https://t.co/jSS8PnSBPB vor 4 Tagen KarlderKühne #hartaberfair wenn wir jetzt von Putin zum Flüssiggas nach Katar wechseln, wer garantiert uns denn das Katar mitsam… https://t.co/WBPnmwEImK vor 4 Tagen Zadok Levi Wann beginnt die Heiligsprechung von Scheich Tamīm bin Hamad ath-Thānī? Ich nehme gerne Wetten an. Anscheinend muss… https://t.co/81y6u1idBv vor 5 Tagen